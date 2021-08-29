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مصر.. الإعلامي طارق علام يروي تفاصيل نجاته من الموت مع زوجته بعد حادث سير

مجتمع

مصر.. الإعلامي طارق علام يروي تفاصيل نجاته من الموت مع زوجته بعد حادث سير
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روى الإعلامي المصري طارق علام تفاصيل تعرضه لحادث سير على طريق وادي النطرون برفقة زوجته الإعلامية دينا رامز، إثر انفجار إطار سيارته.

وقال علام لـ"صدى البلد": "كانت ثواني معدودة فارقة بيننا وبين الموت وقدر الله وما شاء فعل كنت مع زوجتي الإعلامية دينا رامز وكنت أسير على سرعة 110 كم/ساعة وكان بجانبي سيارتين نقل ثقيل على نفس سرعتي".

وأضاف: "فجاة وبدون مقدمات سمعت انفجار شديد اعتقدت أن عجلة السيارة بها مشكل وحاولت أن أتجه إلى اليمين ولكن كان أمر في غاية الصعوبة بسبب محاصرتي من جانب سيارتي النقل الثقيل ولكن بعد محاولة تمكنت من الاتجاه إلى اليمين وهنا توجهت لله شكرا حيث أنقذتنا العناية الإلهية من الموت وكان هناك مجرد ثواني معدودة".

وتابع: "كانت بجواري زوجتي دينا رامز والتي انتابتها حالة من الخوف الشديد والفزع وكنت أشعر أننا في مشهد أكشن صعب".

وكان علام قد نشر صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعلن عن تعرضه وزوجته دينا رامز إلى حادث سيارة.

وقال: "الحمد لله بفضل دعواتكم ربنا كتب لنا النجاة بعد انفجار إطار السيارة وثوان صعبة ولكن الله خير حافظ وجت سليمة ربنا يحفظكم ويسعدكم".

المصدر: "صدى البلد"

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