رمضان معلقا على اتهامه بشراء الدكتوراه الفخرية: "عجبني رد رئيس المركز"

ردّ الفنان المصري محمد رمضان على الانتقادات اللاذعة التي أعقبت إعلان حصوله على الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني بلبنان.

وقال رمضان عبر قناة "الجديد" اللبنانية: "لا أحتاج لدفع المال كي أشتري الدكتوراه ومن يفعل ذلك هو شخص باحث عن الشهرة ويتمنى أن يتحدث عنه الناس".

وأعرب رمضان عن إعجابه برد رئيس المركز الثقافي الألماني، قائلا: "عجبني رد مدير المركز لما قال محمد رمضان ميشتريش دكتوراه ولكن يشتري جامعة تبقى اسمها جامعة محمد رمضان".

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وكان "المركز الثقافي الألماني" قد أعلن يوم أمس عن سحب الدكتوراه من رمضان ووجه اعتذاره للشعب المصري، مفسرا رد فعله بالتضامن مع الموقف الشعبي المصري ضد رمضان بعد واقعة الطيار أشرف أبو اليسر والتقاط رمضان لصور مع فنان إسرائيلي في وقت سابق.

المصدر: قناة "الجديد" اللبنانية