مشهد نادر لصاعقة تضرب قمة برج الساعة بمكة المكرمة
ضربت صاعقة رعدية قوية مساء أمس ذروة برج الساعة في مكة المكرمة المطل على المسجد الحرام، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار رعدية في المنطقة.
ووثق مقطع فيديو التقطه مصور سعودي يدعى حماد الهذلي، لحظة إصابة صاعقة رعدية لقمة برج الساعة عدة مرات بقوة في مشهد مثير، أضاءت السماء حوله وأضفت منظرا مهيبا لسماء العاصمة المقدسة.
وكانت أنحاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة، قد شهدت أمس الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح قوية، حسب الصحف المحلية.
#فيديو_متداول ..— صحيفة المدينة (@Almadinanews) August 28, 2021
صاعقة رعدية تضرب برج الساعة بـ #مكة_المكرمةhttps://t.co/grklqahTtq#صحيفة_المدينةpic.twitter.com/JQn8WWLveo
- شاهِد مالم يُشاهَد الشرار يتطاير بعد صاعقة قوية لامست برج الساعه 📸🌩#امطار_مكة#مكة_المكرمة#تصويري#حماد_الهذليpic.twitter.com/291Zol9v3l— حماد الهذلي (@HammadAlHuthali) August 27, 2021
المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية
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