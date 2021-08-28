مشهد نادر لصاعقة تضرب قمة برج الساعة بمكة المكرمة

ضربت صاعقة رعدية قوية مساء أمس ذروة برج الساعة في مكة المكرمة المطل على المسجد الحرام، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار رعدية في المنطقة.

ووثق مقطع فيديو التقطه مصور سعودي يدعى حماد الهذلي، لحظة إصابة صاعقة رعدية لقمة برج الساعة عدة مرات بقوة في مشهد مثير، أضاءت السماء حوله وأضفت منظرا مهيبا لسماء العاصمة المقدسة.

وكانت أنحاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة، قد شهدت أمس الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح قوية، حسب الصحف المحلية.

المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية