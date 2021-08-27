والده أراد قتله.. طفل رواندي يعاني التنمر بسبب تشوهات خلقية

جعلت حالة طبية نادرة ملامح طفل من رواندا يبدو مختلفا عن أقرانه نتيجة لتشوهات خلقية يعانيها.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية لم يقف الأمر عند هذا الحد كونه تعرض للتنمر رغم صغر سنه وأطلق عليه من حوله لقب "الشيطان"، حيث رغب والده بقتله لتعيش والدته معاناة كبيرة لكنها في النهاية تغلبت على الأمر وبدأت تجمع التبرعات من أجل علاجه.

الطفل المريض هو ابن سيدة من من دولة رواندا تدعى باجينيزا ليبراتا، وحاليا تكافح للاعتناء بنفسها وابنها بعد أن هجرها زوجها وعائلتها، بعدما رفضت قتله فور إنجاب صغيرها الذي وصفه والده بأن مولود من قبل "الشيطان".

وقالت باجينيزا إنها أنجبت العديد من الأطفال الآخرين ولم تواجه أي مشاكل، ومع طفلها الأخير أصر زوجها على أنه لا يتحمل أي مسؤولية تخصه حتى أن بعض الأهالي تنمروا عليها وسخروا من طفلها واصفين إياه بـ"القبيح".

وكانت باجينيزا معزولة وغير قادرة على العمل وتكافح لرعاية نفسها وابنها دون أي دعم طبي من المستشفى حتى أنها لا تعرف الحالة التي يعاني منها طفلها.

وبعد معاناة طويلة ورغبة في الحياة، أنشأت الأم صفحة تدعى "GoFundMe" من أجل جمع الأموال لإرسالها هي وطفلها إلى الخارج لتلقي العلاج، قائلة: "طفلي ولد بهذه الطريقة، الجميع يصفه بالغريب بسبب مظهره ووالده تخلى عنه منذ النظرة الأولى".

وحسب الصفحة التي أنشأتها ولدة الطفل فقدت بلغ المبلغ الذي تم جمعه إلى حد الآن 23 ألف و261 دولارا.

المصدر: صحيفة "ديلي ستار" البريطانية