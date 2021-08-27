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محمد بن راشد يبارك لـ"إم الإمارات"

مجتمع

محمد بن راشد يبارك لـ
Reuters
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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هنأ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي نساء الإمارات بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف في الـ28 من أغسطس.

وأعرب بن راشد عن فخرة بنجاحات بنات الإمارات، والإنجازات التي حققنها في شتى الميادين خلال الـ50 عاما الماضية "كونهن شريكات في طموح الـ50 عاما المقبلة".

وهنأ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة الملقبة بـ"أم الإمارات" بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية".

وقال: "في يوم المرأة الإماراتية نهنىء أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله على جهودها عبر عقود. ونهنىء بنات الإمارات بالانجازات التي حققوها واللبنات التي شيدوها".

وتوجه بن راشد بالتهنئة للشعب الإماراتي متمنيا "مجتمعا أكثر استقرارا وتماسكا وتلاحما ندخل به الخمسين الجديدة".

المصدر: الإمارات اليوم

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