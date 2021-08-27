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الجزائر.. مصرع شاب سقط في بئر ارتوازي

مجتمع

الجزائر.. مصرع شاب سقط في بئر ارتوازي
Reuters
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لقي شاب مصرعه بولاية خنشلة الجزائرية إثر سقوطه في بئر ارتوازي بعمق 150 مترا ليلة أمس الخميس.

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وأعلنت الإذاعة الجهوية لولاية خنشلة عن وفاة الشاب الذي سقط داخل البئر ببوحمامة، كما أعلنت عن وصول فرق خاصة للحماية المدنية من ولايتي باتنة وقسنطينة إلى المكان لانتشال الجثة.

وأكد المصدر ذاته أن والي الولاية علي بوزيدي تواجد رفقة أعوان الحماية المدينة والمصالح الأمنية والسلطات المحلية منذ الساعات الأولى من وقوع الحادث.

المصدر: الشروق الجزائرية

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