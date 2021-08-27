مدربة الأسود المصرية أنوسة كوت: أكتر حاجة بتخوفني الصرصار

عبرت مدربة الأسود المصرية أنوسة كوتة عن أكثر الأشياء التي تخاف منها في الحياة وهي الصرصار، مضيفة أن هذا يسبب لها متاعب في الحياة.

أنوسة كوتة التي تنتمي لأشهر العائلات المصرية التي تعمل بالسيرك منذ عشرات الأعوام أكدت خلال لقائها ببرنامج ناس أونلاين مع المذيع أحمد الجمل قائلة "أكتر حاجة بخاف منها هي الصرصار وبتعملي مشاكل في حياتي الناس بتقولي انتي مبتخفيش من الأسود وبتخافي من الصرصار".

كوتة تحدثت عن طفولتها وتربيتها وسط الأسود ووصفت الأسود بأصدقائها "الناس العادية وهي صغيرة بتلاقي في البيت عندهم قطة أو كلب لكن أنا كبرت لاقيت عندي أسود ونمور فالموضوع عندي مختلف فأصبحت هذه الحيوانات أصحابي المقربين حتى ابني لسه صغير وأصحابه هم النمور".

المدربة المصرية أشارت أيضا إلى أن الحيوانات تكتسب شخصية صاحبها "يعني لو صاحبها عصبي الحيون هيكون عصبيلو الشخص طبعه هادي الحيوان هيكون هادي وأنا ذات شخصية هادئة لذلك الأسود أصحابي طالعين زيي هاديين".