هاني شاكر يعلق على الشهادة التي حصل عليها الفنان محمد رمضان في لبنان

قال نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر إن الشهادة التي حصل عليها الفنان محمد رمضان في التمثيل والأداء الغنائي من المركز الثقافي الألماني في لبنان، غير معتمدة في مصر نهائيا.

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وأضاف شاكر أن "الجائزة ليس لها أي قيمة سوى شرائها ووضعها على الحائط في المنزل والتقاط الصور بجانبها فقط".

وتابع في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن "هناك بعض الأشخاص الطيبة التي تصدق هذا الكلام حول حصول محمد رمضان على لقب الدكتوراه في التمثيل والغناء ولكن هذا غير صحيح وأن الشهادات المباعة ليس لها قيمة وغير معتمدة".

وأثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل بعد نشره صورة شهادة دكتوراه فخرية في التمثيل والآداء الغنائي حصل عليها من المركز الثقافي الألماني في لبنان بجانب حصوله على لقب سفير الشباب العربي.

المصدر: "الوطن"