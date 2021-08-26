الأردن.. الأمير علي بن الحسين يساند روبي على طريقته الخاصة (صورة)

نشر الأمير الأردني علي بن الحسين مساء الخميس تغريدة ساند من خلالها لاعبة المنتخب الأردني لكرة السلة روبي حبش.

ونشر صورة لبنطال ممزوع وعلق عليها قائلا: "معك يا روبي!"، معلنا مساندته للاعبة منتخب السلة روبي حبش بعد منع ظهورها على شاشة التلفزيون الأردني بسبب لباسها.

معك يا روبي! pic.twitter.com/Pn0ybJ4NjK — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 26, 2021

وكانت روبي حبش قد قالت على حسابها في "تويتر" إن التلفزيون الأردني منع ظهورها على الشاشة بسبب ارتداء "بنطال ممزوع".

وقالت: "كان عندي مقابلة عل التلفزيون الأردني.. بس قال ممنوع جينز مزع.. لاء والمشكلة إنوا في شب قبلي لابس شورت Woman shrugging".

كان عندي مقابلة عل التلفزيون الاردني

بس قال ممنوع جينز مزع

لاء والمشكلة انوا في شب قبلي لابس شورت🤷🏼‍♀️ @JrtvMediapic.twitter.com/ELyAfWpNUJ — Rubi Habash (@Roobs7) August 25, 2021

وأرفقت حبش صورة للتغريدة تظهر قدمها والبنطال الذي كانت ترتديه.

وعلقت حبش فيما بعد حول الواقعة: "التحضر مش بفتحة الجينز التحضر بتقبل الغير، عازمين شخص عندكم مفروض تحترموا كيف ما كان لابس او قبل ما يجي بتحكولو عنا dress code".

التحضر مش بفتحة الجينز التحضر بتقبل الغير ، عازمين شخص عندكم مفروض تحترموا كيف ما كان لابس او قبل ما يجي بتحكولو عنا dress code — Rubi Habash (@Roobs7) August 26, 2021

وتابعت قائلة: "لما نزل مسلسل "مدرسة الروابي" صرتوا تحكوا هاد الاشي ما بمثلنا إحنا شعب ما بتنمر ومنحترم الكل ومنتقبل الغير، وانتوا من مبارح لليوم بس نازلين تنمر في ومش متقبليني ولا متقبلين شقفة بنطلون جينز".

لما نزل #مدرسة_الروابي صرتوا تحكوا هاد الاشي ما بمثلنا إحنا شعب ما بتنمر و منحترم الكل ومنتقبل الغير ،و انتوا من مبارح لليوم بس نازلين تنمر في و مش متقبليني ولا متقبلين شقفة #بنطلون_جينز 🤷🏼‍♀️😅 — Rubi Habash (@Roobs7) August 26, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية