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الأردن.. الأمير علي بن الحسين يساند روبي على طريقته الخاصة (صورة)

مجتمع

الأردن.. الأمير علي بن الحسين يساند روبي على طريقته الخاصة (صورة)
RT
الأمير علي بن الحسين
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نشر الأمير الأردني علي بن الحسين مساء الخميس تغريدة ساند من خلالها لاعبة المنتخب الأردني لكرة السلة روبي حبش.

ونشر صورة لبنطال ممزوع وعلق عليها قائلا: "معك يا روبي!"، معلنا مساندته للاعبة منتخب السلة روبي حبش بعد منع ظهورها على شاشة التلفزيون الأردني بسبب لباسها.

وكانت روبي حبش قد قالت على حسابها في "تويتر" إن التلفزيون الأردني منع ظهورها على الشاشة بسبب ارتداء "بنطال ممزوع".

وقالت: "كان عندي مقابلة عل التلفزيون الأردني.. بس قال ممنوع جينز مزع.. لاء والمشكلة إنوا في شب قبلي لابس شورت Woman shrugging".

وأرفقت حبش صورة للتغريدة تظهر قدمها والبنطال الذي كانت ترتديه.

وعلقت حبش فيما بعد حول الواقعة: "التحضر مش بفتحة الجينز التحضر بتقبل الغير، عازمين شخص عندكم مفروض تحترموا كيف ما كان لابس او قبل ما يجي بتحكولو عنا dress code".

وتابعت قائلة: "لما نزل مسلسل "مدرسة الروابي" صرتوا تحكوا هاد الاشي ما بمثلنا إحنا شعب ما بتنمر ومنحترم الكل ومنتقبل الغير، وانتوا من مبارح لليوم بس نازلين تنمر في ومش متقبليني ولا متقبلين شقفة بنطلون جينز".

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية

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