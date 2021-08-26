مصر.. جدل واسع حول حصول محمد رمضان على الدكتوراه

أثار حصول الفنان المصري محمد رمضان على الدكتوراه الفخرية من مركز ألماني لبناني جدلا واسع النطاق في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر ما بين مستغرب ومستهجن.

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وقال الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب الشهير في مصر عن حصول رمضان على الدكتوراه الفخرية: "النهاردة صحيت على خبر محمد رمضان منزل حصوله على الدكتوراه الفخرية على صفحته وإنه سفير الشباب العربي، وشهادة فخيمة على ورق كرتون أنه أصبح دكتور وأعلام المانيا بترفرف على الشهادات من فوق وعلى شعار المركز الألماني المانح وطبعا ده ولا هايزودني ولا ينقص مني.. بس بصراحة استغربت إنه تم ذكر ألمانيا في الموضوع، بحثت مين الجهة الألمانية اللي أخطأت هذا الخطأ الجسيم معقول السفارة الألمانية ببيروت تكون عملتها وكرمته ومنحته دكتوراه فخرية".

وأضاف شعبان: "لله الحمد لقيت إنه مركز تنمية بشرية في بير السلم بلبنان ومسمي نفسه المركز الثقافي الألماني الدولي اسم ولا له أي تلاتين لازمة في الحياة غير إنه يكرم أمثال رمضان، بصراحة أكتر حاجة فرحتني في الموضوع بجد هي أن ألمانيا لسه بخير الحمدلله".

من جهتها قالت الدكتورة منال مرسي الأستاذة الجامعية المتخصصة فى الشؤون الإسرائيلية: "والله لو كان محمد رمضان داعما حقا للوطن ومؤثر بشكل إيجابي في الانتماء وحب الوطن ونشر قيم الأخلاق ما نال أي دكتوراة ولا نال هذا الزخم عنه، الدكتوراة الحاصل عليها حضرته هي في تخصص نشر البلطجة والسفه والتدني الأخلاقي فقط فهنيئا له".

بينما قالت الدكتورة أمل العدل خبيرة العلاقات الأسرية "يمكن أنا مبحبش أركب الترندات وأكتب فى وقتها وأواكب الموضة سواء بالموافقة أو الرفض لكن الحقيقية المرة دي غير أنا شايفة إن محمد رمضان يستحق يتكرم وياخد دكتوراه فخرية من لبنان كمان".

وقام مواطن مصري يدعى صميد الفيومي بعمل بحث على المركز الذي حصل منه رمضان على الدكتوراه، وكتب على موقع "فيسبوك": ادفع 1600 جنيه واحصل على الدكتوراة الفخرية اللي اخدها الفنان محمد رمضان، أنا مصدوم والله العظيم".

وأضاف الفيومي: "محمد رمضان بيقول إن وزير الثقافة اللبناني هو اللي اداله الدكتوراة الفخرية وده ماحصلش، وزارة الثقافة منحته لقب سفير الشباب العربي فقط لكن الدكتوراة الفخرية حصل عليها من المركز الثقافي الألماني الدولي في بيروت، طبعا المركز مالوش وجود غير بصفحة على "فيسبوك"، دخلت قلبت في الصفحة بتاع المركز لقيت رقم تلفون محمود الخطيب مدير المركز واللي موقع وخاتم باسمه على شهادة محمد رمضان".

وتابع: "دورت وراه لحد ما جبت رقمه وكلمته وسألته ايه المطلوب مني عشان اخد شهادة الدكتوراة الفخرية قال لي مطلوب منك 100 دولار، اه والله محمد رمضان دفع 1600 جنيه بس وخد لقب دكتور وكل المواقع والصحف كتبت عنه وعن حصوله على الدكتوراة وبقى ترند بالعالم العربي كله".

وكان الفنان المصري محمد رمضان حصل على لقب سفير الشباب العربي، وتم تكريمه في بيروت بلبنان، وقال إن هذه التكريمات تحفزه على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة.

كما شكر رمضان في منشور له وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT