وفاة أكبر معمرة في الجزائر عاشت قرنا وتسع سنوات (صورة)

توفيت اليوم الخميس المعمرة نا خيرة أملعز، بمسقط رأسها ببلدية صدوق في ولاية بجاية الجزائرية وهي أكبر معمرة بالجزائر عاشت قرنا وتسع سنوات، حسب ما أفادت صحيفة النهار الجزائرية.

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وشغلت أملعز في زمنها كقابلة معروفة كما أنها تقوم بغسل الموتى، تاركة وراءها إرثا عائليا كبيرا من أولاد وأحفاد يعدون بالعشرات، وقد لقيت طوال عمر عجزها استحسانا كبيرا في ولايتها باعتبارها رمزا للبركة ومن الزمن الجميل.

المصدر: "النهار"