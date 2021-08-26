وفاة أكبر معمرة في الجزائر عاشت قرنا وتسع سنوات (صورة)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r576
توفيت اليوم الخميس المعمرة نا خيرة أملعز، بمسقط رأسها ببلدية صدوق في ولاية بجاية الجزائرية وهي أكبر معمرة بالجزائر عاشت قرنا وتسع سنوات، حسب ما أفادت صحيفة النهار الجزائرية.
وشغلت أملعز في زمنها كقابلة معروفة كما أنها تقوم بغسل الموتى، تاركة وراءها إرثا عائليا كبيرا من أولاد وأحفاد يعدون بالعشرات، وقد لقيت طوال عمر عجزها استحسانا كبيرا في ولايتها باعتبارها رمزا للبركة ومن الزمن الجميل.
المصدر: "النهار"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.