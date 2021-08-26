طفلة أفغانية تسمى على اسم طائرة شحن أجلت عائلتها من أفغانستان

أطلق اسم "ريتش" على فتاة أفغانية بعد أن ولدت على متن طائرة شحن C-17 وتحمل اسما رمزيا هو Reach 828، أثناء فرار عائلتها من أفغانستان بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن والدة الطفلة دخلت في المخاض يوم السبت أثناء نقلها جوا إلى قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا وبمجرد هبوط الطائرة، ساعد المسعفون العسكريون المرأة على ولادة الطفلة في عنبر الشحن بالطائرة. ثم تم نقل الأم والطفلة إلى مستشفى قريب.

يذكر أن كل طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحمل اسما رمزيا للتواصل مع الطائرات الأخرى وأبراج التحكم، والمعروف باسم علامة النداء، وعادة ما يكون رمز طائرات الشحن C-17 هو Reach متبوعا برقم.

وقال الجنرال تود وولترز، قائد القيادة الأمريكية في أوروبا، إن اسم الاتصال بالطائرة التي نقلت الأسرة الأفغانية إلى بر الأمان كانت Reach 828، وهكذا قرر الوالدان تسمية الطفلة، مشيرا إلى الطفلة ووالديها متجهان إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع لاجئين آخرين.

المصدر: i24news