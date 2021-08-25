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بعد رقصة مع العروس.. حفل زفاف قوقازي ينتهي بقتل أحد الضيوف (فيديو)

مجتمع

بعد رقصة مع العروس.. حفل زفاف قوقازي ينتهي بقتل أحد الضيوف (فيديو)
Reuters WAW/gs
صورة تعبيرية
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انتهى حفل زفاف في جمهورية قراتشاي - شركيس الروسية بقتل أحد الضيوف، بعد أن نشب شجار عنيف بسبب "رقص شباب حاضرين مع العروس".

وأفاد موقع "لينتا رو" بأن الحادث بدأ عندما أراد العديد من الرجال الرقص مع العروس في الحفل، ونتيجة لذلك نشب شجار بينهم وقع خلاله إطلاق نار.

وأصيب أحد الضيوف بالرصاص في صدره، ليتم نقله إثر ذلك إلى المستشفى، غير أنه فارق الحياة.

المصدر: "لينتا رو"

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