بعد رقصة مع العروس.. حفل زفاف قوقازي ينتهي بقتل أحد الضيوف (فيديو)

انتهى حفل زفاف في جمهورية قراتشاي - شركيس الروسية بقتل أحد الضيوف، بعد أن نشب شجار عنيف بسبب "رقص شباب حاضرين مع العروس".

وأفاد موقع "لينتا رو" بأن الحادث بدأ عندما أراد العديد من الرجال الرقص مع العروس في الحفل، ونتيجة لذلك نشب شجار بينهم وقع خلاله إطلاق نار.

وأصيب أحد الضيوف بالرصاص في صدره، ليتم نقله إثر ذلك إلى المستشفى، غير أنه فارق الحياة.

На свадьбе в Карачаево-Черкессии гости не смогли решить, кто будет танцевать с невестой. В ходе конфликта была открыта стрельба. В результате мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Позднее он скончался в больнице.



Полиция разыскивает двух подозреваемых. pic.twitter.com/aAWD53tloS — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 25, 2021

المصدر: "لينتا رو"