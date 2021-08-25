مصر.. الأزهر يحسم الجدل حول تقاضي الأموال من "تيك توك"

حسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الجدل حول حكم الأموال المتحصلة من تحميل برنامج "التيك توك "، بعد انتشار رسائل تطلب تحميل البرنامج وكسب الأموال في مصر.

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وأكد عضو مركز الأزهر للفتوى، محمد العليمي، أنه "إذا كان البرنامج يستخدم في الخير فقط يجوز للإنسان تحميله وأخذ الأجر منه، أما إذا كان يستخدم في حرام فقط فيحرم تحميله ويحرم أخذ الأجر منه، أما إذا كان فيه حلال وفيه حرام، أي فيه نفع وفيه ضر، لكن غالبه الضر، نقول في هذه الحالة إذا تيقن الإنسان من نفسه أنه لن يتضرر من هذا الضر، وسيستخدم هذا البرنامج للنفع فقط نقول له يجوز، مع الكراهة تحميل البرنامج"، متابعا: "إذا كان البرنامج غالبه النفع وقليله الضر، هنا يجوز تحميله".

وأجاب عضو مركز الأزهر للفتوى عن هل للإنسان أن يستفيد من المال الناتج عن التيك توك، قائلا: "إذا كان هذا الأمر لا يصطدم مع القوانين المنظمة لهذه الأمور ولا يؤدى إلى مفسدة، لا في الحال ولا في المال، فلا مانع شرعا طالما كان استخدام الانسان لهذا البرنامج في أمر مباح غير محرم، كما أن هذا البرنامج لا يشغل وقت الإنسان، ولا يكون سببا لترك بعض الواجبات أو الإهمال في المستحبات، وإن كنا نرى أن استخدام المال الناتج عن التيك توك الأولى الابتعاد عن ذلك، وإذا كان الإنسان في حاجة إليه يلزمه الالتزام بالضوابط المذكورة".

وتشهد مصر ضجة كبيرة بين المواطنين حول إرسال العديد من وصلات تحميل برنامج "تيك توك" مقابل أموال ترسل على الهاتف المحمول، تصل إلى عشرات ومئات الجنيهات، مما أثار التساؤلات حول هذه الأموال.

المصدر: اليوم السابع