تحركات حكومية في مصر بعد فيديو البائع الغشاش المثير للجدل

أعلن رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، عبدالله منتصر، أن المصلحة تعمل حاليا على تدشين خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين من سرقات البائعين في الموازين والغش التجاري.

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وأضاف منتصر أن مصلحة الدمغة والموازين ستنتهي من تدشين خط ساخن وكوول سنتر، لخدمة المواطنين حال تعرضهم لأي محاولات غش في الموازين من قبل التجار والبائعين.

وأشار إلى أنّ المصلحة تسيّر حملات على محطات الوقود والأسواق يوميا، للتأكد من مطابقة ‏الموازين للمواصفات، لتشديد الرقابة ‏على الموازين للتأكد من سلامتها.

وأوضح أن الحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها المصلحة على الأسواق، تهدف إلى التأكد من سير حركة الموازين (العدادات) بمحطات الوقود، فضلا عن الرقابة على الموازين التجارية لدى أفراد البائعين.

يذكر أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر بمحافظة سوهاج، قد تداولوا خلال الساعات الماضية، فيديو يظهر فيه غش أحد الباعة الجائلين المتواجدين بمنطقة ميدان العارف بالله بمدينة سوهاج.

وظهر البائع وهو يضع ثقلا في كفة الميزان التي يضع فيها خضروات الطماطم، وذلك عن طريق المغافلة، دون أن تنتبه إليه السيدة، مرددًا لها بعض الكلمات التي تشير إلى تضجره منها – حسب ما جاء في الفيديو المتداول.

من جانبها استهدفت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بسوهاج، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، البائع المشار إليه، وجرى ضبطه والتحفظ على ميزانه وتحرير محضر بقسم شرطة أول سوهاج، كما استهدفت الحملة باقي الباعة الجائلين المتواجدين في ميدان العارف بالله، وجرى تحرير 7 محاضر أمن دولة طوارئ وضبط عدد من الموازين لعدم دمغها والتلاعب فيها.

المصدر: الوطن