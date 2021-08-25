أغنى الروسيات صاحبة متجر إنترنت وزوجة عمدة موسكو الراحل

تصدرت المليارديرة ومؤسسة شركة Wildberries ، تاتيانا باكالتشوك تصنيف أغنى الروسيات الذي نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية في 25 أغسطس.

وأشارت المجلة إلى أن ثروة صاحبة متجر الإنترنت Wildberries بلغت 13 مليار دولار.

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أما أرملة عمدة موسكو الراحل يوري لوجكوف، يلينا باتورينا التي كانت سابقا في صدارة التصنيف فشغلت المكانة الثانية فيه بثروة تقدر بـ1.3 مليار دولار. ولم تطرأ عليها أية تغيرات، حسب المجلة، مقارنة بالعام الماضي.

أما المرتبة الثالثة في التصنيف فشغلتها إحدى صاحبات مجموعة الشركات "تشيركيزوفو"، ليديا ميخايلوفا وعائلتها.

واحتلت المرتبة الرابعة ابنة أحد أصحاب شركة "لوكويل" وصاحب نادي "سبارتاك" الروسي لكرة القدم، يكاترينا فيدون التي تقدر ثروتها بـ 900 مليون دولار.

ويشار كذلك إلى أن الثروة الإجمالية لكل الروسيات المشاركات في التصنيف ازدادت خلال عام واحد من 10.7 مليار دولار إلى 25.3 مليار دولار .

المصدر: روسيسكايا غازيتا