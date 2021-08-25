الإمارات.. محمد بن راشد يعلق على فيديو لإنقاذ قطة في دبي ويطلب الاستدلال على "الراحمين"

أشاد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، بلفتة إنسانية قام بها بعض الأشخاص في الإمارة، حيث تمكنوا من إنقاذ قطة كانت قد تسلقت أحد المباني.

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وأعرب محمد بن راشد على حسابه في "تويتر"، عن سعادته وفخره بهؤلاء الأشخاص وعملهم "الرحيم"، مرفقا تغريدته بمقطع فيديو يوثق عملية الإنقاذ، وعلق قائلا: "الراحمون يرحمهم الرحمن … فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة … من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم".

الراحمون يرحمهم الرحمن …

فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …

من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم .. pic.twitter.com/eTdmYiTSWb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 24, 2021

المصدر: RT