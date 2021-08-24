شاهد.. رغم إصابتها بكورونا ياسمين الخطيب تحتفل بفوز الزمالك في أحد المقاهي

نشرت الإعلامية المصرية، ياسمين الخطيب، صورة ظهرت فيها مع زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، وهما يتابعان مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي التي انتهت بفوز الأبيض وتتويجه رسميا بالدوري.

وتوثق الصورة الخطيب، التي أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا، وهي تتابع مباراة الزمالك مع زوجها في أحد المقاهي.

وعلقت الخطيب على فوز الزمالك بالقول: "قلبي.. وش السعد.. عمري ما شفت معاه ماتش للزمالك واتغلبنا".

وقبل أيام، كشفت عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت في حديث لموقع "صدى البلد": "أنا تعبانه جدا، ويارب الفترة المقبلة تمر على خير، وأتعافى من فيروس كورونا ".

المصدر: RT + "صدى البلد"