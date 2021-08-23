مصر.. بلاغ ضد حمو بيكا وحسن شاكوش لمصادرة أموالهما

تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام المصري حمادة الصاوي ضد مطربي المهرجانات داخل مصر وكذلك منتجي هذا المحتوى بكافة وسائل الإنتاج ومروجيه عبر أي وسيلة تقنية مرئية أو مسموعة.

إقرأ المزيد

واختصم البلاغ الذي تقدم به محمد ميزار المحامي كلا من حمو بيكا وحسن شاكوش وحنجرة وكسبرة، لتحريك الدعوى الجنائية ضد ما يعرف بـ"أغاني المهرجانات" المنتشرة في الشوارع والمنازل.

وأضاف البلاغ أن قانون العقوبات يحظر تداول أي محتوى مناف للآداب العامة، فينص على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف، وتشمل الآداب العامة كل ما هو مرفوض اجتماعيا أو كل ما يقع خارج إطار الأخلاقيات السائدة.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يطلقون على أنفسهم "مطربي المهرجانات"، بارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك مصادرة أموالهم كونها من عمل غير مشروع ومعاقب عليه قانوناً لاعتباره عملا من الأعمال التحريضية على الفسق والفجور.

المصدر: المصري اليوم