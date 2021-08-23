مصدر في العائلة المالكة البريطانية: الدوقة كاميلا لن تغفر لميغان ماركل إساءتها للأمير تشارلز

كشف مصدر في العائلة المالكة البريطانية أن كاميلا باركر، دوقة كورنوال لا تستطيع أن تغفر للممثلة البريطانية ميغان ماركل إساءتها لزوجها الأمير تشارلز.

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ونقلت صحيفة The Telegraph البريطانية عن المصدر قوله إن كاميلا رحبت في البداية زواج ابنها الأصغر بالتبني الأمير هاري بماركل، لكنها غيرت رأيها بعد انتقال الزوجين إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن دوقة كورنوال شعرت بالإساءة بسبب بعض تصريحاتهما، وذلك بعد أن قال الأمير هاري إن والده حرمه من الأموال ويرفض تلقي اتصالاته الهاتفية، فيما شكت ميغان من أنها شعرت نفسها مظلومة في العائلة المالكة.

وكشف المصدر نفسه أن هذه التصريحات جرحت الأمير تشارلز وتقبل بصعوبة كبيرة تسربها إلى وسائل إعلام، مشيرا إلى أن كاميلا كانت دائما تدعم زوجها. وقال: "لا أعتقد أن الدوقة ستغفر لميغان في وقت من الأوقات ما فعلته مع أمير ويلز".

المصدر: راديو "سبوتنيك"