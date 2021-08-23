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الفنان المصري أحمد عبد العزيز: الفن الرديء أكثر ربحاً لأنه أسهل وأقل تكلفة

مجتمع

الفنان المصري أحمد عبد العزيز: الفن الرديء أكثر ربحاً لأنه أسهل وأقل تكلفة
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رد الفنان المصري الكبير، أحمد عبد العزيز، على أنباء بيع عفش منزله، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال: "الكلام ده طبعا مش حقيقي، ربنا مبيسبش حد من غير عشا، وأحيانا بقبل أحسن الأدوار الوحشة المعروضة عليّا، حتى لو مش مبسوط أوي، وبعمله من ورا ضهري، لكن بعمل كده مضطرا".

وأضاف عبد العزيز خلال لقائه مع برنامج "تحت الشمس" المذاع على قناة الشمس: "الفن الرديء والفن الجيد يتساويان في الربح، ولهذا الفن الرديء أكثر ربحاً لأنه أسهل وأقل تكلفة، الفن الرديء بيتسلق، وإحنا عايزين نرجع لورا عشان نتقدم، لازم نشوف إحنا كنا فين ونستمد من الماضي ما يساعدنا على التقدم للأمام".

المصدر: قناة "الشمس"

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