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جريمة بشعة في تونس..أب يذبح زوجته ويقتل ابنيه ثم ينتحر

مجتمع

جريمة بشعة في تونس..أب يذبح زوجته ويقتل ابنيه ثم ينتحر
Reuters AMMAR AWAD
شرطية تونسية
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شهدت مدينة باردو التونسية، أمس الأحد، جريمة بشعة، حيث أقدم أب بذبح زوجته بسكين، قبل أن يقتل ابنيهما طعنا بنفس السكين، وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" عن مصدر أمني.

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وفي تفاصيل هذه الواقعة الأليمة، أشارت "موزاييك إف إم" إلى أن "الأبحاث الأولي أفادت بأن أستاذا في التعليم الثانوي، يعاني أزمة نفسية حادة، عاد إلى منزله بباردو، قرب شارع "الحبيب بورقيبة"، ولأسباب مجهولة، نشب خلاف بينه وبين زوجته، فعمد إلى ذبحها بسكين، قبل أن يقتل ابنيهما طعنا بنفس السكين، كما عمد في الأخير إلى طعن نفسه عدة مرات، مما أدى الى وفاته بدوره".

وانتقلت النيابة العمومية لمعاينة جثث العائلة، قبل البدء في الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة .

المصدر: "موزاييك إف إم"

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