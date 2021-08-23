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مقيم آسيوي ينشر فيديو عن أوضاع إقامته في المملكة وأمير سعودي يعلق

مجتمع

مقيم آسيوي ينشر فيديو عن أوضاع إقامته في المملكة وأمير سعودي يعلق
Reuters AHMED YOSRI
الرياض
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أثار مقطع فيديو لمقيم آسيوي في السعودية، تفاعلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ردود فعل من أمراء ونشطاء تعليقا على كلامه.

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صورة خاصة تثير امتعاض تركي آل الشيخ
صورة خاصة تثير امتعاض تركي آل الشيخ

وفي مقطع الفيديو المتداول، قال المقيم: "الكثير منكم يسألني كم تدفع لي السعودية لأتحدث عنهم وعن بلادهم بشكل جيد..دعوني أخبركم".

وأضاف: "نعم..لقد دفعوا لي..دفعوا تكلفة علاجي في المستشفى.. بقيت 9 أيام في المستشفى أثناء إصابتي بمرض كويد ( الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا)..لقد كنت شبه ميت..ولكنني حي لأنهم عالجوني مجانا، ولأنهم اعتنوا بي جيدا طول الوقت، بالرغم من أني لست مواطن سعودي، وقاموا بإعطائي اللقاح المضاد لهذا الفيروس مجانا".

وأكمل معربا عن امتنانه للسعودية، وتوجه لمنتقديه قائلا: "إن الأمور التي لا يمكنك تقديرها أنا أستطيع.. أنا لا زال لدي عمل وأقود سيارتي الخاصة، في الوقت الذي يمر فيه العالم بأكمله بأزمات..حتى في بلدي وبلدك، ولكنك لا تعرف كيف تقدر الحسن والسيء، صحيح؟ لذلا ابدأ بإظهار امتنانك يا صديقي..هم ليسوا بحاجة ليدفعوا لك..فقط قل ما تراه بشكل يومي..أنا ممتن لأنني في هذا البلد..نحن جميعا نحب السعودية".

من جانيه، علق الأمير السعودي، منصور بن سعد آل سعود، على هذا المقطع، وأعاد نشره قائلا: "مقيم هاجمه بعض متابعينه لحديثه عن السعودية وتقديره لها..رد عليهم:"

- دفعوا لي تكلفة علاجي

- أعطوني اللقاح مجانا

- لدي عمل لديهم

- أملك سيارة خاصة".

لدي كل هذا في السعودية بالوقت الذي يمر فيه كل العالم بأزمة اقتصادية فكيف لا أقدر هذا لها".

كما أعاد نشر الفيديو العديد من النشطاء، وقال أحدهم معلقا: "رسالة إلى حريم السلطان و الإخوانجية من مقيم فلبيني قال كلمة الحق:"

- دفعوا لي تكلفة علاجي.

- أعطوني اللقاح مجانا.

- لدي عمل لديهم.

- أملك سيارة خاصة".

 فهاجمه مخلفات العرب".

المصدر: RT

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