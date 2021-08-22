مصر.. أول تعليق من سعد الصغير بعد إنقاذه طفلين من التشرد بالإسكندرية

علق الفنان سعد الصغير على أنباء بشأن تبنيه الطفلين اللذين التقى بهما في شوارع الإسكندرية، خلال قضائه وقتا على الكورنيش، بمنطقة ميامي.

ووجه الصغير الشكر لكل من قدم له الدعم، وشجعه على قراره بمساعدة الأطفال يحيى ومحمد وقال: "رسايل حضرتكم بشوفها والكومنتات بشوفها، أعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر. كان الواحد ممكن في يوم من الأيام يكون مكان الناس دي وبجد الكلام من كل قلبي وربنا يعلم ما في القلب".

وأضاف: "حابب بس أشكر كل الناس إخواتي وأصحابي اللي دايما بيشجعوني وحضرتكم على فعل الخير دايما.. وده اللي الناس هتفتكر بي مش أكثر مفيش حاجة هتدوم كله هيمشي".

وأردف سعد الصغير موجها التحية لجمهوره ومتابعيه، وختم حديثه متمنيا من الناس التي تستطيع مساعدة الفقراء ألا تتأخر في ذلك.

وكان الصغير، قد أطلق بثا مباشرا بصحبة الطفلين يحيى ومحمد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وتبين أنهما ضحية التفكك الأسري فوالدتهما ووالدهما منفصلين وكلا منهما تزوج من آخر، وشكا الطفلان من سوء معاملة زوجة الأب لهما وبكى أحدهما مؤكدًا أن بسببها تأثرت حالة إحدى عينيه.

المصدر: cairo24