الطالبة الكفيفة مايا الجدعان: أمي لها فضلٌ كبير وعلى الطالب أن يفكر بفرحة التفوق

استضاف برنامج ناس أونلاين الطالبة الأردنية الكفيفة مايا الجدعان التي تحدت كافة الصعوبات وخطت اسمها بين أوائل الثانوية العامة في المملكة.

مايا تحدثت عن بدايات حلمها في أن تصبح ضمن صفوف المتفوقين، وإصرارها منذ بداية العام الدراسي على الوصول لمعدل 99 في التوجيهي، وأن تكون أول طالبة لديها إعاقة بصرية تحصل على هذا المعدل، وهو ما تحقق فعلا بعد نيلها المركز الخامس ضمن أوائل الثانوية العامة في الأردن بمعدل 99.15.

وحول الداعمين لها خلال عامها الدراسي، أضافت مايا أن معلماتها كان لهن دور كبير في مساعدتها، إضافة لوالدتها صاحبة الفضل الأكبر في وصولها إلى هذا النجاح، من خلال تسهيل كافة الظروف لها، ومساعدتها في كل ما يصعب عليها.

أما فيما يخص الأمور التي يجب التركيز عليها أو تعديلها من قبل الجهات العلمية المعنية، لتسهيل الدراسة على الطالب الضرير ووصوله إلى مراتب التفوق، قالت مايا: "أعتقد أنه يجب تنويع مجالات التعليم، كأن يتخصص الطالب في مجالات علمية بعيدا عن الأدبية".

الجدعان قدمت نصيحة لكل الطلاب المقبلين على التوجيهي، بأن يعملوا التركيز بشكل جيد في المواد الدراسية وفهمها قبل حفظها، واستخراج الأسئلة منها إضافة إلى الابتعاد عن تأجيل الدراسة لآخر وقت في العام، مؤكدة أن الشخص الذي يصمم على فعل شيء ما يستطيع الوصول إليه، وما على الطالب إلا أن يفكر بفرحة التفوق.

المصدر RT