مصر.. الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على مسن وسيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمصر من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تعدي أحد الأشخاص على مسن وإحدى السيدات بعين شمس في مصر، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

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ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي على مسن وإحدى السيدات بمدخل أحد العقارات.

وبالفحص أمكن تحديد مكان ارتكاب الواقعة وتبين أنها بأحد العقارات الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد المجنى عليهم، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص مسن، ونجلته ربة منزل مصابة بسحجات بالرقبة ولها معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وربة منزل مقيمة بالعقار محل الواقعة.

وبمناقشتهم قرروا بتضررهم من سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بالتعدي عليهم اعتقادا منه، على خلاف الحقيقة، بقيامهم بمساعدة نجلته على الهروب من مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: "بوابة الإهرام"