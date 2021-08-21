ملياردير مصري يثير ضجة بسبب "تيشيرت" يعادل سعره أضعاف مرتب موظف خلال شهور (صور)

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ضجة واسعة بعد تداول صورة من أحدث ظهور له وهو يرتدي تيشيرت مطبوعا عليه "بطوط" بسعر خيالي يعادل أضعاف مرتب موظف خلال شهور.

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وتصدر ساويرس ترند "غوغل" بعدما زاد معدلات البحث عن سعر ملابسه.

وتبين بعد البحث أن التيشيرت بتوقيع علامة الأزياء الإيطالية "غوتشي" ويبلغ سعره 1700 دولار أمريكي، ما يعادل 26 ألفا و690 جنيها مصريا، ما أثار صدمة رواد السوشيال ميديا وسخريتهم في نفس الوقت من ضخامة الرقم، مما دفعهم للبحث عن حجم ثروته بالكامل التي تمكنه من ارتداء تيشيرت بهذا المبلغ.

وحسبما أفاد تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية شهر أبريل الماضي 2021، ارتفعت ثروة نجيب ساويرس إلى 3.2 مليار دولار، بعدما كانت ثروته 3 مليارات دولار عام 2020 ، ليحل بذلك في المرتبة 956 ضمن قائمة أغنى رجال الأعمال في العالم والثامن في إفريقيا.

المصدر: "الوفد"