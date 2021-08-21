 
مباشر

ملياردير مصري يثير ضجة بسبب "تيشيرت" يعادل سعره أضعاف مرتب موظف خلال شهور (صور)

مجتمع

ملياردير مصري يثير ضجة بسبب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3xd

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ضجة واسعة بعد تداول صورة من أحدث ظهور له وهو يرتدي تيشيرت مطبوعا عليه "بطوط" بسعر خيالي يعادل أضعاف مرتب موظف خلال شهور.

إقرأ المزيد
اقتراح مثير للجدل يطلقه ملياردير مصري بشأن اللاجئين الأفغان
اقتراح مثير للجدل يطلقه ملياردير مصري بشأن اللاجئين الأفغان

وتصدر ساويرس ترند "غوغل" بعدما زاد معدلات البحث عن سعر ملابسه.

وتبين بعد البحث أن التيشيرت بتوقيع علامة الأزياء الإيطالية "غوتشي" ويبلغ سعره 1700 دولار أمريكي، ما يعادل 26 ألفا و690 جنيها مصريا، ما أثار صدمة رواد السوشيال ميديا وسخريتهم في نفس الوقت من ضخامة الرقم، مما دفعهم للبحث عن حجم ثروته بالكامل التي تمكنه من ارتداء تيشيرت بهذا المبلغ.

ملياردير مصري يثير ضجة بسبب

وحسبما أفاد تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية شهر أبريل الماضي 2021، ارتفعت ثروة نجيب ساويرس إلى 3.2 مليار دولار، بعدما كانت ثروته 3 مليارات دولار عام 2020 ، ليحل بذلك في المرتبة 956 ضمن قائمة أغنى رجال الأعمال في العالم والثامن في إفريقيا.

ملياردير مصري يثير ضجة بسبب

المصدر: "الوفد"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا