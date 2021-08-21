مصر.. الكشف عن تطورات جديدة في أزمة شقة "مغارة علي بابا" في الزمالك

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة في مصر، وقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك الصادر لصالح خالد محمد حامد شقيق زوجة مالكها، كون التنفيذ تم بالمخالفة للقانون

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ولم يتعرض الحكم لمقتنيات الشقة التي تم العثور عليها، والتي لا تزال قيد الجرد من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

وجاء ذلك بعدما تقدم مالك شقة الزمالك المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، بإشكال حمل رقم 935 لسنة 2021 تنفيذ وقتي مستعجل، أمام المحكمة، واختصم فيه 3 أشخاص وهم كل من: شقيق زوجته خالد محمد حامد ونجله كريم أحمد عبدالفتاح ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، حيث نظرته المحكمة على مدار عدة جلسات، ثم أصدرت فيه الحكم السابق.

وكانت الأجهزة الأمنية والقضائية تحفظت على محتويات شقة الزمالك أو مغارة علي بابا كما عرفت إعلاميا، نهاية شهر مايو الماضي، حيث وجد بها ذهبية ومقتنيات وأوسمة ونياشين وصناديق مرصعة بالمجوهرات.

المصدر: "القاهرة24"