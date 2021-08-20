"فاشينيستا" سعودية تثير جدلا برفضها عرضا للزواج بمهر قيمته 266 مليون ريال سعودي!

أثارت "الفاشينيستا" السعودية بدور البراهيم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف رفضها عرضا للزواج بمهر قيمته 266 مليون ريال سعودي.

وفي مقطع فيديو تحدثت بدور البراهيم عن شروطها للزواج، وكشفت عن أنها تلقت عرض الزواج من شخص لا تعرفه وبمهر 266 مليون ريال سعودي إلا أنها رفضته.

وأكدت البراهيم أنها "لن تقبل الزواج إلا بعد أن تعرف الشخص جيدا وأنها لن تكرر تجربة الزواج العشوائي".

وأشارت البراهيم إلى أن جميع زيجاتها السابقة اتخذت طريق "الزواج التقليدي"، كاشفه في الوقت ذاته عن رغبتها في "الزواج المرة القادمة بشكل مختلف بحيث تتعرف على الزوج الذي سترتبط به قبل الزواج ويكون هناك قصة حب بينهما".

ولم تمر تصريحات "الفاشينيستا" تلك، مرور الكرام بل ضج موقع "تويتر"، إذ استنكر النشطاء حديث بدور البراهيم، بتلك الطريقة ساخرين من المقابل المادي الذي أعلنت أنها رفضته مقابل الزواج.

اذا جاتك رساله في السناب لا تفتحها هذي #بدور_البراهيم بتقلك جاها عريس بمهر ٢٦٦ مليون — نبيل المحمادي (@nabilamer) August 20, 2021

لانها تشوف نفسها سلعه من يدفع اكثر يشتري — ُ (@BZxcv91) August 20, 2021

وكانت البراهيم كشفت قبل أيام عن السبب وراء طلاقها من زوجها السابق بعد زواج استمر بينهما 6 أشهر فقط.

وأوضحت أنها "هي التي سعت إلى الحصول على حريتها من خلال الطلاق وليس العكس كما يعتقد البعض بسبب قصر مدة الزواج".

المصدر: وكالات