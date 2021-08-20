مصر.. الإعلامي وائل الإبراشي يوجه رسالة لأول مرة منذ مرضه

كشفت الإعلامية المصرية شافكي المنيري، عن فحوى رسالة بعث بها زميلها الإعلامي وائل الإبراشي، المصاب بفيروس كورونا منذ عدة أشهر.

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وقالت خلال برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، الذي كان يقدمه الإبراشي قبل الإصابة، إن الإبراشي طمأنها على حالته الصحية، وأكّد لها أنه سيعود قريبًا للشاشة بعد تماثله للشفاء.

وردّت شافكي على الرسالة، بتمنيها عودة الإبراشي للشاشة من جديد، وعبّرت عن سعادته لكونه يتابع عمل برنامج "التاسعة" الذي كان يقدمه قبل الإصابة.

ووصفت الإبراشي، بأنه "قلم التحقيق غير العادي" في مجال الصحافة، وأكّدت أنه يبحث بكل الطرق عن الحقيقة ويقدم كافة المعلومات، ويحرص على عرض الرأي والرأي الآخر.

وأوضحت أن الإبراشي نقل تجربته في الصحافة بنجاح كبير إلى التلفزيون، وأصبح النجم الذي ينتظره الجمهور، وعقّب: "وائل تألق، وتألقت معه التاسعة".

المصدر: الشروق