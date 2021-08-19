سوريا.. فضيحة "تحرش" وفساد في جامعة تطيح بـ3 أعضاء هيئة تدريسية

تناقلت وسائل إعلامية محلية في سوريا أنباء عن إحالة ثلاثة أساتذة جامعيين في إحدى الجامعات السورية إلى مجالس تأديب بسبب مخالفات وعمليات فساد مالي و"تحرش".

وكشف رئيس جامعة الفرات (شرق سوريا) الدكتور طه الخليفة في تصريح خاص لـ"الوطن" عن إحالة 3 أعضاء هيئة تدريسية في الجامعة إلى مجالس تأديب وذلك في كليات البيتروكيمياء والحقوق والتربية.

وأكد أن القرار جاء بعد مخالفات لا أخلاقية من أحد أعضاء الهيئة التدريسية، إضافة إلى تسريب الأسئلة مقابل مبالغ مادية، مع بيع الأسئلة لإحدى الفتيات التي سربتها لغيرها من الطلبة.

ولفت الخليفة إلى تشكيل لجنة دققت في الموضوع، ليصار إلى اتخاذ قرار بإيقافهم عن العمل لمدة 3 أشهر، مبينا إنهاء تكليف اثنين منهم من منصبهما كنواب للعميد، علما أن القرار النهائي يصدر من مجلس التأديب الذي يرأسه قاضٍ للتحقيق في الموضوع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباء عن فضيحة تحرش حصلت في إحدى الجامعات السورية بين مدرس وطالبة وانتشار مقطع فيديو يوثق ذلك.

إلا أن رواد بعض المواقع قالو لاحقا إن الفيديو المنشور للمدرس (دكتور في الجامعة) تم تصويره لابتزاز الدكتور به، من أجل الحصول على أسئلة الامتحانات.

المصدر: وسائل إعلام سورية