مصر.. تطورات جديدة في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

كشف الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، عن التطورات الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، بعد غيابه لمدة شهور عن الشاشة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وكتبت الشناوي، قائلا: "الحمد لله صديقي العزيز والإعلامي الكبير وائل الابراشي يتماثل تمامًا للشفاء، جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن أشارككم فرحتي باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض".

وكانت فاطة قنديل، رئيس تحرير برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أعلنت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في ديسمبر الماضي، قائلة: "إصابة وائل الإبراشي بكورونا، الأب والأستاذ وصاحب الفضل عليا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يا رب".

ونقل وائل الإبراشي على أثرها إلى المستشفى لفترة، قبل أن يعود إليها مرة أخرى، حتى يشفى بصورة كاملة من أثر إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: RT