مصر.. توفيق عكاشة يكشف سبب نقله للمستشفى بشكل مفاجئ

قال الإعلامي المصري توفيق عكاشة، إن سبب نقله للمستشفى هو معاناته من التهاب شديد وحاد في الأمعاء كلها، إلى جانب حصوة كبيرة في المرارة.

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وأضاف عكاشة: "قد يكون هناك اشتباه أورام في الإثنى عشر، إلا أن ذلك لن يظهر إلا بالتحاليل، بعد أخذ عينة بالمنظار"، لافتا إلى أنه عانى أمس من حالة هبوط شديد بسبب عدم تناوله الطعام، وذهب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرا إلى أنه لن يتمكن من إجراء أي جراحة سوى بعد زوال الالتهابات التي يعاني منها.

وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال قضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي، بصحبة زوجته الإعلامية حياة الدرديري ونجله إبراهيم، ودخل إلى غرفة العناية المركزة.

المصدر: الوطن