شاهد.. نشر صورة الفنانة سحر عبد الحميد من داخل العناية المركزة

نشرت الإعلامية المصرية، ندى رحمي، صورة لوالدتها الفنانة، سحر عبدالحميد، من داخل العناية المركزة، بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

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وقالت ندى: "الحمد لله بفضل دعواتكم ماما بتتحسن، شكر حقيقي، اللهم لك الحمد والشكر، شكرا للصحفيين المحترمين لتقديرهم الموقف".

وكانت الفنانة والإعلامية ندى رحمي، أعلنت الاثنين الماضي عبر حسابها على "فيس بوك"، تعرض والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، لأزمة قلبية، دخلت على إثرها الرعاية المركزة.

وقالت الإعلامية إن والدتها تعاني من سرعة النبض وضربات القلب، وتمكث تحت ملاحظة الأطباء، نافية ما تردد عن دخول والدتها الرعاية المركزة، بسبب إصابتها بفيروس كورونا أو الفطر الأسود.

المصدر: الوطن