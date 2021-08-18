طفلة روسية (8) أعوام تستعد للالتحاق بجامعة موسكو

أكد والد الفتاة أليسا تيبلياكوفا البالغة من العمر 8 أعوام والتي اجتازت امتحان الثانوية لكن لم يتم قبولها مجانا في جامعة موسكو أن الأسرة مصممة على تعليم ابنتها في هذه الجامعة.

واتضح من أمر جامعة موسكو حول قبول الطلاب أن الفتاة لم يتم قبولها لمقعد مجاني بكلية العلوم النفسية للجامعة.

وقال الوالد لـ "القناة الخامسة" الروسية: "لم نر القوائم (قوائم المقبولين)، إذ أن عددها كبير. لكن إذا لم يتم قبولها للتعليم مجانا فسنعلمها على أساس عقد مالي".

وأعلنت جامعة موسكو سابقا عن استعدادها لقبول أليسا تيبلاكوفا، إذا اجتازت اختبارات القبول. واجتازت الفتاة بنجاح امتحان الدولة الموحد في اللغة الروسية والرياضيات وعلم الأحياء وعلوم الكمبيوتر، بالإضافة إلى اختبارات القبول الإضافية في كلية العلوم النفسية.

المصدر: نوفوستي