الصحة المصرية: تماثل طفلة أمر السيسي بعلاجها للشفاء من مرض نادر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد تماثل الطفلة الفلسطينية بيان محمود للشفاء، بعد تلقيها العلاج بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته، أشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن "الطفلة كانت تعاني من مرض البثرية الصديدية، وهو نوع نادر من الصدفية، حيث بدأت تلقي العلاج المناسب لحالتها الصحية منذ اليوم الثالث لتواجدها بالمستشفى، فور إجراء جميع الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية".

وأضاف، أن "الحالة الصحية للطفلة بدأت في التحسن خلال 7 أيام من تلقيها العلاج"، موضحا أنه "تم إجراء تحليل لعينة من جلد الطفلة مرتين بإشراف أساتذة الباثولوجي".

وتابع: "الطفلة ستظل في المستشفى تحت الملاحظة الطبية لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث يتم متابعتها على مدار اليوم من خلال فريق طبي في تخصصات الباطنية، الأطفال، الجلدية، المناعة، التغذية".

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استجاب لاستغاثة مواطن فلسطيني لعلاج ابنته في مصر، وتبلغ من العمر 7 سنوات وتعاني منذ ولادتها من مرض جلدي نادر، ووجه بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لها.

المصدر: "القاهرة 24"