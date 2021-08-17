سوريا.. القبض على رجل أطلق النار في حلب (فيديو)

أعلنت الداخلية السورية إلقاء القبض على رجل أطلق النار في أحد شوارع مدينة حلب شمال غربي البلاد، بعد ساعات على تداول فيديو يوثق الحادث.

وقالت الداخلية السورية إن الأمن الجنائي في حلب قبض على (إسماعيل. ح) الذي أطلق النار من بندقية حربية يوم أمس، إثر خلاف مع شخص آخر أمام مطعم وحمام باب الأحمر في محيط قلعة حلب.

وأضافت الوزارة أن مطلق النار توارى بعد إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة عامل في الحمّام بشظايا بسيطة في الساعد والفخذ، وأشارت إلى أنه أسعف إلى المشفى وأن وضعه الصحي جيد.

وكانت إدارة المطعم نشرت توضحيا عن الحادث قالت فيه إن "مشاجرة فردية بين أحد المارة وأحد الأشخاص الموجودين أمام المنشأة بدأت بتبادل الشتائم وانتهت بقيام أحد الأطراف بإطلاق النار من سلاح حربي نتج عنه بلبلة في المنطقة".

وأضافت أنه "تم التعرف على الأشخاص المشتركين بالأفعال المذكورة من خلال تصوير الكاميرات الموجودة في المحلات المجاورة".

المصدر: RT