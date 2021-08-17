مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

كشف مصدر مقرب من عائلة الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تطورات حالتها الصحية موضحا أنها تحسنت بشكل كبير، ولا زالت تجري فحوصات طبية جديدة، للوقوف على تطورات حالتها الصحية.

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وأكد المصدر أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز يعمل على إنهاء إجراءات السفر الخاصة به خلال هذه الأيام، ليلحق بزوجته إلى سويسرا، حيث إنه لم يتمكن من السفر معها بسبب تأشيرة السفر.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت خضعت لعملية جراحية منذ فترة قريبة، لكن حدثت معها مضاعفات تسببت في تدهور حالتها الصحية مؤخرا، الأمر الذي جعلها تسافر إلى سويسرا لاستكمال العلاج هناك.

المصدر: الوطن