جدل في الكويت حول إزالة "تمثال" من أحد المحلات

أثار قرار وزارة التجارة الكويتية "إزالة صنم الآله فينوي" من أحد المحلات التجارية في مجمع 360، لمخالفته الشريعة الإسلامية، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة التجارة الكويتية قد قالت إن قرارها بشأن إزالة التمثال المنصوب في المحل التجاري كان استجابة لشكوى عدد من المواطنين، حيث شبهه بعضهم "بعصر الجاهلية حيث كانوا يعبدون الأصنام"، ورأى البعض الآخر أن مثل هذا السلوك تشبه "بالغرب وطقوسهم التي لا علاقة لها بالدين والعقيدة الإسلامية".

وزارة التجارة تُزيل مجسمات من محل تجاري بحجة مخالفتها الشريعة pic.twitter.com/d5JNuOGAkx — جريدة الجريدة (@aljarida) August 16, 2021

ومن بين الأصوات المرحبة، تغريدة للنائب الكويتي السابق محمد هايف المطيري قال فيها: "شكرا جزيلا للإخوة في الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة وإن كان هذا واجبهم_ على إزالة هذه التماثيل التي يزعم بأنها إلهة للحب في تقليد أعمى وعمى بصيرة مع جشع تجاري لا يفرق بين الحلال والحرام".

للعلم ، تمثال الألهة فينوس الأغريقية كانت ملتزمة بالزي المحتشم في محل بربري لمراعاة عاداتكم وتقاليدكم وهم ماعجبكم وأزلتم تمثالها … 😂😂😂#كوميديا_سوداء



المضحك المبكي 💔😂 pic.twitter.com/h0dXd8Jtfp — 🇰🇼﮼ناصردشتي🇰🇼 (@Na9eR_Dashti) August 17, 2021

بالمقابل، انتقد البعض الإجراء. ومن ذلك تعليق للإعلامي محمد السعيد قال فيه: "بيربيري ماركة عالمية، وجود التماثيل لا يعني المساس بالعقيدة الإسلامية هذا الكولكشن مالهم وهذي رمزيته، يا سيدي انت شكو؟ تلبس بيربيري؟ تدل 360؟ انا كمسلم اذا مريت بعبد إلهة الحب مثلا ولا بشك بديني؟ لاحول ولا قوة الا بالله".

المصدر: تويتر