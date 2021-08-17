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عضو بهيئة كبار العلماء في السعودية: التحايل على "السعودة" خيانة للوطن

مجتمع

عضو بهيئة كبار العلماء في السعودية: التحايل على
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
العلم السعودي
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شدد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبد الله المنيع، على أن "التحايل على "السعودة" يعد خيانة للملكة وولاة الأمر".

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وفي مقابلة مع قناة "السعودية"، أوضح عبد الله المنيع معنى "السعودة"، وهو : "يجب على الشركات العاملة في البلاد سواء كانت وطنية أو أجنبية أن يكون فيهن نسبة من السعودية"، مشيرا إلى أن "من يتقاضى راتبا دون عمل عبر شركات "سعودة" يعتبر مكسبا مذموما لا يجوز".

 وقال عبد الله المنيع: "هذا التصرف (السعودة) من الدولة، هو تصرف حكيم وتصرف عادل وتصرف من شأنه أن تستغني البلاد بالمستقبل عن الاستعانة باستقدام الأجانب ونحو ذلك".

وأشار إلى أن "مصالح البلاد يجب أن تكون محصورة في البلاد لقوة البلاد بها، وأما المصالح التي تخرج عن البلاد فهي خسارة على البلاد".

واعتبر عبد الله المنيع أن "السعودة الآن هي في الواقع سلاح ذو حدين، إذا استعمل لما تريده الدولة فجزا الله المنفذ والمستجيب مع الدولة كل خير ويسر الله أمره، لأنه في الواقع استجاب لمستهدفات الدولة، أما إن كان يعمل ما يعمله كثير من الشركات وكثير كذلك من المواطنين هذه تعتبر خيانة للبلاد ولولاة الأمر".

المصدر: RT

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