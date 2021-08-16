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الداخلية السورية توضح حقيقة انتحار شاب رمى نفسه عن جسر في حلب

مجتمع

الداخلية السورية توضح حقيقة انتحار شاب رمى نفسه عن جسر في حلب
شرطة حلب ـ (الداخلية السورية)
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أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الوضع الصحي للشاب الذي رمى نفسه من جسر في مدينة حلب مستقر وأنه قيد العلاج.

جاء ذلك تعليقا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول إقدام "شاب على الانتحار عبر رمي نفسه من فوق جسر الكرة الأرضية في مدينة حلب".

وأوضحت الوزارة أن الشاب (حسام . ش) البالغ من العمر (35) عاما، رمى نفسه من الجسر "كونه يعاني من وضع صحي وتم التأكد من ذلك من خلال مراجعته للأطباء المختصين".

وأضافت أن الشاب تعرض لكسر في الحوض، والمرفق، وأكدت أنه يتلقى العلاج في مشفى حلب الجامعي، وأن وضعه الصحي مستقر.

وكان عدد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا عن انتحار شاب في حلب بعدما رمى نفسه من على الجسر.

المصدر: RT

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