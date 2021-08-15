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تونس.. إحباط تهريب أكثر من 17 كغ من الكوكايين

مجتمع

تونس.. إحباط تهريب أكثر من 17 كغ من الكوكايين
Reuters
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تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي شمال تونس من إحباط محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن 17520 غراما، بسيارة قادمة من ميناء روما وتقودها مواطنة تونسية.

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وقال موقع "موزاييك أف أم": "تتمثل تفاصيل العملية في تفطن أعوان فرقة التفتيش بالأشعة إلى وجود أجسام مشبوهة في أماكن مختلفة من السيارة وباخضاعها للتفتيش الدقيق من قبل فرقة تفتيش المسافرين تم العثور على صفائح المخدرات وتم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث".

وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها من حيث كمية الكوكايين المحجوزة من قبل مصالح الديوانة.

المصدر: "موزاييك أف أم"

 

 

 

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