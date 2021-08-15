مدير أعمال حمو بيكا يوضح شرط "للسيدات فقط" المثير للجدل بخصوص حفل الساحل ويؤكد إقامته

كشف محمد حلمي، مدير أعمال المطرب الشعبي المصري، حمو بيكا، عن سبب شرط أن يكون حضور حفل سيقيمه بيكا "للسيدات فقط".

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وبعد حالة الجدل التي أثارها هذا الموضوع، قال محمد حلمي في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية: "الناس بتتداول شرط إن الحفلة للسيدات فقط بشكل غريب، واللي عايز أوضحه إن بيكا محطش شرط إن الحفلة تكون للسيدات فقط أبدا".

وأضاف: "الشاطئ اللى تم إقامة الحفلة للسيدات فقط، مبيدخلوش رجالة خالص وعلشان كدا اتقال إن الحفلة للسيدات فقط، لكن هو مش شرط إطلاقا".

وأكد محمد حلمي في وقت سابق أن "حفل حمو بيكا أقيم بالفعل أمس السبت في مدينة الساحل الشمالي، نافيا تماما الأخبار التي تم تداولها بأنه "تم إلغاء الحفل بسبب نقابة المهن الموسيقية وأزمة التصاريح".

وأشار مدير الأعمال إلى أنهم "يتعاملون مع النقابة بموجب التصريح اليومي الذي يتم استخراجه مع كل حفلة يحييها حمو بيكا".

المصدر: "الوطن"