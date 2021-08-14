خبيرة بريطانية تعلق على تصريحات مقدم برنامج تلفزيوني بشأن شعرها "الإفريقي" 

تحدثت الخبيرة الصحية البريطانية الدكتورة زوي ويليامز عن التعليقات المثيرة للجدل التي أصدرها الصحفي ومقدم البرنامج التلفزيوني إيمون هولمز حول شعرها.

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وفي حلقة أمس من برنامج "هذا الصباح"، أثار وليامز ردود أفعال عندما قارن شعر الخبيرة بشعر الألبكة.

"أنت فقط تريد أن تداعبها، أليس كذلك؟ قال المقدم عن أقفالها، "إنها تشبه الألبكة للغاية"، مما أثار نقاشا حول سبب عدم قبول مقارنة شعر امرأة سوداء بفراء الحيوانات.

اعتذر نجم قناة ITV لاحقا عن الطريقة التي تم بها أخذ التعليقات، وأصر على أنه قصد فقط أن يكون تعليقه فكاهيا.

وقالت الخبيرة عبر "إنستغرام": "أعلم أن الكثير من الناس قد يكونون منزعجين من ملاحظة إيمون على الهواء أمس، وقد اعترف إيمون بنفسه أن تعليقاته التي أدلى بها لي في هذا الصباح قد أسيء تقديرها". وأضافت: "لقد فعل الشيء الصحيح من خلال الاعتذار لي مباشرة، وقد قبلت اعتذاره".

وتابعت الدكتورة زوي: "ما أريد قوله هو إنني أدرك أن ملاحظاته، على الرغم من أنها لم تكن حاقدة بشكل مقصود، قد أساءت للناس. وإذا كان هذا التعليق قد أدلى به شخص غريب، فمن المحتمل أن أشعر بالإهانة أنا أيضا".

وتابعت الخبيرة من أصل إفريقي: "أشعر بالتمزق لأنه من ناحية يؤلمني رؤية إيمون يتعرض للإساءات بهذا السبب - وهذا الأمر ليس جيدا أيضا)، فإيمون صديق لي، وهو أحد أكثر الأشخاص قلبية في التلفزيون.. لكن من ناحية أخرى، قد فتح ذلك الباب أمام مناقشة أشعر بضرورة إجرائها. فقد قضيت معظم حياتي في سماع تعليقات حول شعري من أشخاص ليسوا أصدقاء لي، وغالبا ما كانت مصحوبة بمحاولة لمس شعري ولهذه التعليقات تأثير مختلف تماما".

وذكرت الدكتورة زوي أن التعليقات من هذا النوع يمكن وصفها بـ "الاعتداءات الدقيقة"، موضحة أن الحديث يدور عن تعليقات تصدر بحق الأقليات العرقية أو المجموعات المهمشة ثقافيا والتي تنقل أوصافا مهينة أو عدائية أو متعالية، و"يمكن كتابة التعليقات بقصد خبيث أو بدونه، ولكنها مع ذلك مسيئة للشخص الذي يتم توجيهها إليه.

وذكرت زوي أنها قامت بتصويب شعرها على مدار سنوات قبل أن تقرر تركه بشكله الطبيعي، وأصبح الشعر "الإفريقي" جزءا من هويتها وهي فخورة بإظهاره

وختمت الخبيرة الطبية البريطانية بالقول: "مجتمعنا في طور التغيير، التغيير الذي طال انتظاره، نحو الأفضل. إنه لأمر مؤسف أن نضطر أن نمر بهذه الأوضاع الصعبة للغاية وغير المريحة لكنها كلها جزء من الطريق".

المصدر: Metro.co.uk