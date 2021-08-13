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مصر.. أول تعليق من الإعلامية بسمة وهبة بعد نجاتها من حريق اندلع في قاربها (فيديو)

مجتمع

مصر.. أول تعليق من الإعلامية بسمة وهبة بعد نجاتها من حريق اندلع في قاربها (فيديو)
بسمة وهبة
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طمأنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة جمهورها على سلامتها بعد نجاتها من حريق على مركب كانت على متنه مع ابنتها في مارينا بالساحل الشمالي.

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وخرجت وهبة في فيديو لجمهورها وطمأنته على حالتها وابنتها وقالت: "الحمد لله والشكر لله إحنا كويسين أنا وخديجة أول 3 ثواني من الفيديو كان صاحبتي وجوزها شافوه وأنقذونا وركبنا مركب تاني ورجعنا البيت مش عارفة الصيف دايما بيجب لينا حاجات كده حوادث مائية السنة اللي فاتت الجت سكي والمرة دي المركب لكم الحمد لله ربنا بيكرم".

المصدر: "القاهرة24"

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