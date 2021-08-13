فنانة مصرية تتهم المخرج محمد سامي بالاعتداء عليها خلال زفاف نيللي كريم

اتهمت الفنانة المصرية إيمي سالم، المخرج محمد سامي بالاعتداء عليها ودفعها بيده خلال حفل زفاف الفنانة نيللي كريم.

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وكتبت إيمي منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "فيه حاجة سيئة حصلت، وكنت في حيرة أكتبها ولا لأ، لكن قررت أكتبها، ورغم إنها حاجة سيئة لكنها حصلت للأسف في يوم سعيد جدا، هو يوم فرح أختي وحبيبتي نيللي كريم، طبعا قبل أي شيء مبروك للمرة المليون لنيللي، وكان يوم يجنن وده سبب سكوتي إمبارح، لأني كنت عايزة الفرح ميتعكرش صفوه وجماله".

وتابعت: "أنا مش هحكي عن علاقتي السابقة بإخوات الأستاذ محمد سامي البنات، وبزوج أخته اللي أعرفه قبل ما حتى آجي أعيش في مصر، إمبارح وأنا بتحرك في الفرح، لقيت الأستاذ المخرج المحترم أوي في وشي هو ومراته النجمة الأحادية التي لا تتكرر، فأنا لأني بنت ناس.. ولأني علموني إن انتقاد شيء قدمته في الفن مش خناقة وعركة، فلقيتني بنية صافية بقوله، هتسلم علي ولا مش عايز؟".

وأضافت: "فما كان من الأستاذ محمد سامي المحترم أوي والراجل خالص، حرفيا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته، وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني، أنا سكت بس لحسابات، لأن تربيتي أولا متسمحش إني أنزل لمستوى الشوارعية والسوقية ده، وثانيا عشان الليلة الجميلة لنيللي تفضل ليلة جميلة".

واختتمت إيمي حديثها عن المخرج محمد سامي قائلة: "لكن حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا، عشان نعرف كلنا إزاي الأستاذ المخرج، شخص لا يعرف معنى الفن، ولا الزمالة ولا سمع عن الأخلاق، ولا يعرف ما معنى احترام المرأة، حبيت أقول الكلمتين دول عشان نعرف مين هو محمد سامي، شكرًا يا أستاذ محمد على أخلاقك، اللي فعلا شبهك".

المصدر: المصري اليوم