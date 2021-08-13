مصر.. هالة صدقي ترد على الهجوم على نيللي كريم بسبب دلال عبد العزيز

علقت الفنانة هالة صدقي، على الهجوم على الفنانة نيللي كريم، خلال الساعات القليلة الماضية، لزواجها من الكابتن هشام عاشور، بعد مرور أربعة أيام فقط على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

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وقالت هالة صدقي، إن نيللي كريم قررت تأجيل حفل الزفاف ثلاثة أيام فقط، حدادا على روح دلال عبد العزيز، ولم تستطع تأجيله أكثر من ذلك، مبررة ذلك بقولها: "هي بترتب للفرح بقالها فترة طويلة، وكانت خلصت الترتيبات دي، وكمان تجهيزات شهر العسل، ومن حقها تفرح".

وأشارت هالة صدقي، إلى أن نيللي كريم، لم تجمعها علاقة صداقة بالفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، قائلة: "هما زملاء في الوسط لكن مش أصدقاء، ولم يجمعهم عمل فني من قبل، ولم ينتموا لجيل واحد، ومش شرط إنهم زملاء في الوسط، إن يكونوا أصدقاء".

وأضافت الفنانة هالة صدقي، إن إعلان نيللي كريم لحفل زفافها، يعد حقا من حقوقها، ولم تخطئ في أي شيء، قائلة: "هناك حملات إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تسعى دوما تهويل الأمور، وشن هجوم على الفنانين".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، قررت تأجيل عقد القران من هشام عاشور، لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، لتقرر أن يكون عقد القران وحفل الزفاف في يوم واحد.

المصدر: الوطن