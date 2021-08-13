أمريكي يقتل طفليه ببندقية صيد أسماك "لإنقاذ العالم من وحوش"

قام رجل أمريكي بطعلن طفلية في قلبيهما باستخدام بندقية صيد أسماك مدببة، ووضع جثتيهما في خندق في المكسيك، بحسب ما أفادت شبكة CNN.

وقالت السلطات إن مدرب ركوب الأمواج البالغ من العمر 40 عاما، ماثيو تايلور كولمان، من سانتا باربرا في كاليفورنيا، اعترف بقتل ابنه البالغ من العمر عامين وابنته البالغة من العمر 10 أشهر في المكسيك، قائلا لمكتب التحقيقات الفيدرالي إنه اندفع إلى القتل بعد "تنويره" من خلال QAnon ونظريات التآمر.

Insane ramblings of QAnon-obsessed dad, 40, who shot his 'monster' kids with a spear gun on Mexican Christian ranch:



Wife helped catch him with iPhone locator app

Matthew Taylor Coleman told the FBI he 'had to' kill his two toddlers because he was 'enlightened by pic.twitter.com/y3kPGESHbe — MassiVeMaC (@SchengenStory) August 12, 2021

تم استدعاء رجال الشرطة والعملاء الفيدراليين بعد أن تم الإبلاغ عن فقدان الأطفال من قبل والدتهم. تعقبت السلطات هاتف كولمان الخلوي إلى المكسيك، وتظهر صور كاميرات المراقبة الصادرة عن السلطات أن كولمان دخل إلى فندق مع أطفاله في السابع من أغسطس.

Matthew Taylor Coleman drove to Mexico with his 1- and 3-year-old kids to murder them, the FBI says.



He told the FBI he was "enlightened by QAnon."



He said his wife passed "serpent DNA onto his children" and he was "saving the world from monsters."



Story coming with @anblanx. pic.twitter.com/dPF5xyTdVD — Ben Collins (@oneunderscore__) August 11, 2021

قبل الساعة الثالثة صباحا بقليل في التاسع من أغسطس، حزموا الأمتعة وغادروا الفندق. عاد بعد ساعات بمفرده.

أوقفه مسؤولو الجمارك عند عودته إلى الولايات المتحدة، في حين أن الجمارك الأمريكية ومسؤولو حماية الحدود اكتشفوا ما بدا أنه دم على وثائق تسجيل مركبته، دون وجود أطفال.

Matthew Taylor Coleman, 40 was charged with killing his two kids😭, age 2 yrs & 10mths, a follower of #QAnonCult conspiracy theories thought his kids "were going to grow into "Serpent DNA" monsters***so he kill them" YahooNews

***Remember Lady Trumps Drs "serpent sperm"😡 pic.twitter.com/YXnnPcP5Ii — Fully Vaccinated 2/21 #ThankYouGod😇 & Biden🇺🇸 (@j_a1948) August 12, 2021

وسرعان ما علم مكتب التحقيقات الفيدرالي من السلطات المكسيكية أنه تم العثور على جثتي طفلين ليلا، إلى جانب سلاح الجريمة وملابس مليئة بالدماء وبطانية أطفال.

ووفقا للشكوى الجنائية، زعم أن كولمان قال للسلطات إنه "تلقى رؤى وعلامات تكشف أن زوجته تحمل حمضا نوويا لحيوان، ونقلته إلى طفليهما". كما زعم أن كولمان قال لمكتب التحقيقات الفيدرالي إنه "كان ينقذ العالم من وحوش". وقد تم اعتقال كولكان واتهامه بالقتل خارجا لمواطنين أمريكيين.

المصدر: CNN