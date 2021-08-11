مصر.. تداول وصية دلال عبد العزيز لزوج ابنتها حسن الرداد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وصية بكلمات مؤثرة من النجمة الراحلة دلال عبد العزيز لزوج ابنتها إيمي النجم حسن الرداد.

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وقالت خلال استضافتها فى لقاء تليفزيوني قديم بإحدى الفضائيات: "حسن مش محتاج توصية لأن حسن ابن ناس وفاهم الأصول كويس أوى وهو عارف واخد مين وبيحبها وبيحب العيلة كلها واحنا كمان بنحبهم".

وتابعت "دايما دعوتي ليهم ربنا يخليهم لبعض ويهدي سرهم ويكفيكم شر عيون الناس ويكفيكم شر ولاد الحرام.. أنا بعامل حسن من قلبي وبحب.. لأن أولا اشتغلت مع حسن قبل ما اشتغل مع إيمي في مسلسل ابن الأرندلي من 2009 وبيبقى قلبي عليه وهو بيشتغل.. هو وإيمي عندهم كيميا في الفن .. هو فنان وجميل وموهوب سونسون حبيبي".

ورد حسن قائلا :"عمري ما حسيت أنها حماة هي أم.. عمري ما شفت منها غير كل حاجة طيبة ودايما لو في حاجة بيني وبين إيمي هي على طول بتيجي معايا وبشوف إنه رزق غير إن ربنا يرزقك بزوجة كويسة يرزقك إن أهلها يبقوا كويسين".

كانت قد سادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد حجزها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة حتى أعلن زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان سلبية المسحة، ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزن كبير لدى جمهورها في الوطن العربي.

المصدر: "اليوم السابع"