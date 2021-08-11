الجزائر.. مضطرب عقليا يذبح امرأة بطريقة مروعة

شهد حي 13 هكتار التابع لبلدية براقي بالعاصمة الجزائرية جريمة قتل مروعة كانت ضحيتها إمرأة على يد مضطرب عقليا حاول سرقة حقيبتها.

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وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية نقلا عن مصادر، بأن الجريمة وقعت على الساعة الثامنة صباحا اليوم، عندما كانت المرأة خارجة من منزلها، وهي التي تقطن بنفس الحي الذي يقطن به الجاني، ليباغتها وهو بصدد سرقة حقيبتها اليدوية، غير أنه أقدم على ذبحها من الوريد إلى الوريد وتركها في الشارع غارقة في دمائها".

وأضافت ذات المصادر، أن "أفراد مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية حضروا رفقة الشرطة العلمية من أجل نقل الجثة والبصمات، فيما لا يزال الجاني في منزله إلى غاية إلقاء القبض عليه".

المصدر: "النهار"